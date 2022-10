Após despedida, Galvão e Globo decidem renovar contrato

A Rede Globo e o narrador esportivo Galvão Bueno voltaram atrás e decidiram que não encerrarão contrato após o final da Copa do Mundo do Catar. Em vez disso, a emissora e o profissional irão renovar o vínculo até ao menos o fim de 2024, garantindo que Galvão participe da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris como apresentador. As informações são do portal Notícias da TV.

Se por um lado Galvão permanecerá na empresa, por outro, houve uma flexibilização nas cláusulas contratuais para que o comunicador possa também trabalhar no streaming sem o aval da emissora.

Pelo novo contrato, Galvão deverá dar prioridade à Globo na TV aberta. Já na televisão por assinatura, a emissora terá o poder de vetar parcerias de Galvão com outras mídias. No streaming, contudo, o apresentador terá total liberdade em seus projetos.

Ainda assim, ele permanecerá sendo o nome mais influente da área esportiva da Globo, será a voz das chamadas de divulgação de campeonatos e também de publicidade de produtos. Ele também terá ao menos um projeto na TV aberta para comandar anualmente.

Todavia, o clima de despedida permanece, pois o apresentador não participará mais das narrações, nem comandará as transmissões dos jogos ao vivo.

O vínculo entre Galvão e a Globo já soma 41 anos. Fontes próximas a ambos relataram que o contrato já está acertado, faltando apenas a assinatura do comunicador, que deve acontecer antes da Copa.

A mudança em relação ao fim do contrato ocorreu porque ambos os lados concluíram que não seria proveitoso, visto que tanto Galvão quanto a Globo têm projetos em vista para realizar nos próximos anos.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/TV Globo