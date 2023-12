Após dois anos de sucesso na Finlândia, Gabriel Bispo retorna ao Brasil para reforçar o Paysandu e valoriza nação bicolor: “Torcida que faz a diferença”

Gol decisivo, título, mais de 70 jogos e versatilidade. O meio-campo Gabriel Bispo viveu nos anos de 2022 e 2023 temporadas positivas vestindo a camisa do Kups, um dos principais clubes da Finlândia. Por lá, comemorou o título da Copa da Finlândia, inclusive marcando o gol da vitória por 1×0 na final diante do Inter Turku.

Foto: Divulgação/AV Assessoria

Nas duas temporadas no futebol finlandês, Gabriel Bispo evoluiu bastante. Volante de origem, chegou a jogar em outras posições, como meia e até atacante. No total foram 76 partidas com 15 marcados pelo Kups. “Atuar no futebol europeu foi uma experiência maravilhosa. Aprendi um novo jeito de jogar ao ser utilizado em mais de uma função. Evolui também fora de campo ao conhecer uma nova cultura. Sou muito grato ao Kups e a tudo que vivi lá nesses dois anos”, admitiu o atleta de 26 anos.

Mesmo com todo o sucesso no futebol finlandês, Gabriel Bispo resolveu voltar ao Brasil na temporada 2024 após receber uma boa proposta do Paysandu. “Fui feliz na Finlândia, mas, logicamente, sentia saudade do Brasil. Quando me foi apresentado o projeto do Paysandu, que subiu à Série B, resolvi abraçar a proposta e estou muito motivado para ter sucesso no Papão. É um time grande no Brasil e pelo elenco que está montando pode sim brigar pelo acesso à Série A”, destacou o volante, que já tem um acesso à elite do futebol brasileiro, conquistado em 2020 quando defendeu o Juventude.

Baiano da cidade de Trancoso, Gabriel Bispo teve a oportunidade de atuar pelo Vitória e sempre valorizou bastante a torcida rubro-negra. Outro fator que foi determinante para ele aceitar voltar ao Brasil foi a nação bicolor. “É uma torcida que faz a diferença. Seja na Curuzu ou no Mangueirão, sempre lota o estádio e empurra o time. Senti falta desse calor que a torcida do Papão tem de sobra. Meu recado a eles é que venho muito motivado e peço para que eles sigam nos apoiando, pois juntos seremos ainda mais fortes. Não faltará empenho e espero que no final de 2024 possamos comemorar juntos novos objetivos do clube”, finalizou.

Fotos: Divulgação/Paysandu e Divulgação/AV Assessoria