Após dois dias na China, Lula chega aos Emirados Árabes

Após cumprir uma agenda de dois dias na China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste sábado (15) a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde se reunirá com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O desembarque do petista no país do Oriente Médio aconteceu por volta das 7h (de Brasília, 14h no horário local).

Na agenda prevista para este sábado, Lula deve se reunir com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir de Abu Dhabi, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, às 11h pelo horário de Brasília (18h no horário local). Na sequência, Lula deve participar de uma celebração com o líder do país muçulmano.

Por fim, às 13h45 (de Brasília, 20h45 na hora local) está prevista uma declaração de Lula à imprensa. O retorno do petista ao Brasil, por sua vez, acontecerá às 2h (de Brasília, 9h de Abu Dhabi), quando a comitiva presidencial deixará os Emirados Árabes com destino a Lisboa, capital de Portugal.

De Lisboa, Lula então embarcará para Brasília, o que está previsto para acontecer às 12h40 (de Brasília, 16h40 da capital portuguesa). A chegada de Lula na capital brasileira, por sua vez, deve ocorrer às 21h20 deste domingo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Lula