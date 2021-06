Após duas derrotas seguidas, Carcará elimina Guilherme de No Limite

A tribo Calango quebrou a onda de azar no oitavo episódio de No Limite, exibido nesta terça-feira (29/6). Formado por André, Carol Peixinho, Jéssica e Kaysar, o quarteto ganhou as duas provas do programa, levando os adversários Carcará a eliminarem um dos seus integrantes.

No primeiro desafio, os ex-BBBs precisavam arremessar sacos de areia e derrubar o painel do time adversário. Só assim, as mulheres remontavam o quebra-cabeça com a cor da própria tribo. Vencia o time que completasse primeiro o próprio painel. Com a vitória, além de insumos de alimentação, a tribo Calango ganhou uma noite de descanso com estrutura de hotel, com direito à camas e jantar de luxo.

A Prova do Privilégio consistia em pegar água do mar com um balde e passar para os companheiros até que um deles enchesse um recipiente. Só então era liberada a chave de um baú, que guardava peças de um quebra-cabeça e quem o montasse primeiro vencia a prova. Mais uma vez os Calangos levaram a melhor.

IMUNIZADOS!!!

Hoje o dia é todo deles, #TriboCalango vence a Prova de Imunidade desta semana. #NoLimite pic.twitter.com/X98YfP2glK — No Limite (@NoLimite) June 30, 2021



Com a segunda derrota seguida, Viegas, Paula, Elana, Zulu e Guilherme tiveram de eliminar um de seus integrantes. O escolhido no Portal foi o ex-BBB20 Guilherme.

Fonte: Metropoles