Após eliminação, Renato Gaúcho deixa o Grêmio

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. A informação foi repassada por Romildo Bolzan, presidente do clube, ao jornalista Eduardo Gabardo e divulgada pelo portal GaúchaZH.

De acordo com Gabardo, a decisão foi tomada durante uma reunião que aconteceu nesta quinta-feira (15) entre os membros do Conselho Administrativo do Grêmio.

A eliminação do time tricolor da Libertadores foi o fator principal para a saída de Renato. O Grêmio perdeu para o Independiente del Valle em partida que aconteceu na última quarta-feira (14) e terminou em 2 a 1.

Grêmio comunica a saída do técnico Renato Portaluppi.



Leia a nota oficial em: https://t.co/uLTTl2Wlpf pic.twitter.com/kPNZW8rXrR — Grêmio FBPA (@Gremio) April 15, 2021

Renato Gaúcho foi o treinador que ficou mais tempo à frente do time gremista. Ele ocupava o cargo desde 2016 e tinha contrato com a casa até dezembro de 2021.

O Grêmio emitiu uma nota oficial sobre a saída de Renato. Confira o texto, na íntegra, abaixo:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento de Renato Portaluppi, em comum acordo com a direção, do comando técnico do Clube. O Grêmio agradece o profissional pela sua dedicação, sua passagem vitoriosa com conquistas importantes, lealdade à instituição e por ter sido o técnico mais longevo no comando da casamata gremista. Ao lado do Grêmio, o ídolo Renato Portaluppi alcançou um patamar raro entre técnicos brasileiros. O herói do Mundial de 1983 tornou-se o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e treinador, devolveu o Clube ao caminho das glórias e reconquistou a hegemonia estadual. Também deixam a Comissão Técnica, os auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli.

Depois de quatro anos e sete meses, Renato deixa o Grêmio com os títulos da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e os títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 19 e 20 e da Recopa Gaúcha em 2019.

O Grêmio deseja êxito na continuidade da carreira de Renato Portaluppi e mantém suas portas sempre abertas ao profissional.

O treinador da transição, Tiago Gomes, assume provisoriamente o comando da equipe.

Fonte: Mayara Macedo