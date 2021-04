Após eliminação, técnico do Paysandu comenta atuação do time: ‘Mostrou uma evolução muito grande’

Papão perdeu por 2 a 1, de virada, para o CRB-AL

Itamar Schulle sofreu mais uma derrota pesada pelo Paysandu (Cristino Martins/ O Liberal)

O Paysandu desperdiçou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, após levar a virada por 2 a 1 do CRB-AL, dentro da Curuzu. Com a derrota, o Papão ficou sem a cota de 1.7 milhão de reais, que poderia trazer uma maior alívio financeiro. Apesar dos inúmeros cruzamentos nas mãos do goleiro adversário, Diogo, e os erros defensivos, o técnico Itamar Schulle disse que a equipe mostrou evolução em campo.

“A derrota aconteceu mas o que o Paysandu produziu, mereceu um resultado diferente. É bom dar uma olhada em quantos passes demos na área do adversário e quantas situações no campo deles. Sempre há situações para melhorar, sempre podemos melhorar, mas a equipe mostrou uma evolução muito grande”, afirmou Itamar.

Sobre a partida em si, o técnico falou sobre o Paysandu ter estado melhor dentro de campo. No entanto, apesar da posse e das chances que, segundo Itamar, foram criadas, o time cedeu diversas oportunidades ao adversário.

“Tivemos uma primeira etapa onde erramos alguns passes e proporcionamos jogadas para o adversário. Tivemos a posse de bola, trabalhamos dos dois lados, criamos um gol muito bonito. Tivemos um primeiro tempo superior ao CRB-AL. Estávamos melhor e num descuido tomamos o empate. Infelizmente acabamos tomando o gol e procuramos fazer alterações buscando o resultado”