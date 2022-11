Após exames, Lula descobre inflamação na garganta

Exames de rotina realizados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado (12), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, apontaram que o petista está com uma inflamação na garganta. O quadro não está relacionado ao tumor diagnosticado em 2011.

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, o presidente fez uma série de exames de imagem: “ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011”.

No entanto, Lula tem “alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucopsia na laringe”. O petista foi atendido por equipes coordenadas pelos doutores Roberto Kalil Filho — que acompanha Lula há anos —, Artur Katz e Rubens Brito.

De acordo com a assessoria de imprensa de Lula, os exames realizados neste sábado são uma preparação para a viagem do petista ao Egito, que ocorrerá na segunda-feira (14). No país africano, Lula participará da 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas (ONU), a COP 27.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Sebastião Moreira