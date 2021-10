Após exploração torácica, prefeito Edmilson apresenta quadro de saúde satisfatório

A exploração torácica a que o prefeito Edmilson Rodrigues, 64 anos, foi submetido na manhã desta segunda-feira,25, foi concluída com absoluto sucesso. O boletim médico, apresentado no final da manhã, aponta que foram drenados fragmentos de sangue residual que estavam retidos e que o prefeito não possui qualquer lesão nos pulmões e registrou melhoras na função renal e nos fatores hematológicos.

Para tranquilizar a sociedade belenense sobre o estado de saúde do prefeito, consta ainda no documento que o Edmilson está acordado, respirando espontaneamente e conversando. Mesmo assim, permanece em recuperação pós-operatória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O primeiro boletim médico do dia, divulgado por volta das 8 horas de hoje, apontou que houve a necessidade do procedimento, após ser identificado o sangramento, por meio exames de imagem e laboratoriais realizados na noite de domingo, 24.

Internação – O prefeito, vacinado com as duas doses da vacina contra a covid-19, testou positivo para a doença no dia 1º de outubro, começou o tratamento em domicílio, mas houve a necessidade de ser internado no dia 6 de outubro, em um leito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital da Beneficente Portuguesa, para ser acompanhado por uma equipe multiprofissional do hospital.

Edmilson Rodrigues recebeu alta médica na terça-feira, 19, após passar 12 dias internado, mas voltou a ser hospitalizado na tarde de sábado, 23, no Hospital Porto Dias, por apresentar fortes dores costas. Ele foi submetido a um procedimento médico, que foi bem sucedido, para drenar uma hemorragia localizada na caixa torácica ou cavidade torácica. A hemorragia foi causada por uma contratura muscular e facilitada pelo uso de medicamentos e anticoagulantes necessários ao tratamento pós-covid.

Doação de sangue – O procedimento cirúrgico exigiu que o prefeito precisasse fazer transfusão de uma quantidade considerável de sangue, por conta disso foi lançada uma campanha de doação de sangue para o prefeito de Belém, do tipo A negativo, que pode ser feito no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Hiebe), que funciona de segunda à sexta, das 7h30 às 18h, e aos sábado, das 8h às 12h.

