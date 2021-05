Após falecimento de filho de Whindersson, Luísa Sonza chora em desespero com novos ataques e clama: “Pelo amor de Deus, parem”; assista

Nesta segunda-feira (31), Luísa Sonza foi às lágrimas ao implorar que internautas parassem de lhe atacar. A cantora chorou copiosamente em vídeos nos Stories do Instagram, que foram deletados pouco depois. O desabafo em desespero se deu após surgirem novos ataques relacionando a artista à perda do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido.

Foram vários os comentários absurdos perguntando se ela estaria “feliz” com essa triste notícia, em uma série de falas lamentáveis. Com isso, Luísa ficou em prantos, enquanto pedia que parassem de envolvê-la e culpá-la nesse momento – que já é delicado o bastante. “Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!”, clamou ela, secando as lágrimas pelo rosto.

O vídeo rapidamente foi apagado de seu perfil no Instagram. No entanto, a gravação foi capturada por internautas e não demorou a se espalhar pelas redes sociais. Após o vídeo, Luísa também bloqueou os comentários em sua conta, evitando novas mensagens ofensivas. Assista ao vídeo abaixo:

Luísa Sonza chora ao pedir fim de ataques de internautas pic.twitter.com/O3AlZ3pssg — Só Mídias (@MidiasSo) May 31, 2021

Vitão sai em defesa de Luísa

Vitão, namorado de Sonza, também falou sobre o assunto, lamentando a perda de Whindersson e Maria, assim como os ataques à cantora. “Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã, quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele. Tenho muita vontade de ser pai um dia, não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim. Quando vejo as pessoas, mais uma vez, atacando a Luísa na internet, parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa, tá ligado? Só que na verdade vocês não estão amenizando dor nenhuma, estão causando muita dor na Luísa e neles também, consequentemente, só gerando mais dor”, apontou.

“A Luísa é minha parceira de vida e é muito doloroso ver ela passando por isso, ver ela sendo culpada por um bagulho tão sério. Isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está causando dentro da cabeça de outras pessoas e do coração. Ela é minha parceira de vida. A gente já passou por muita coisa dolorida juntos. Nesse momento não estou perto dela e ver isso acontecendo com ela à distância é muito difícil, mano. Estamos realmente nesse nível das pessoas terem que postar Stories chorando para serem ouvidas. E ainda assim não são ouvidas“, completou o cantor.

Web se revolta e pede respeito por Luísa, Whindersson e Maria

Depois do desabafo, o assunto deu o que falar e gerou muita revolta na web. Vários internautas apontaram o quanto essas acusações são desrespeitosas não só com Luísa, mas também com Whindersson e Maria Lina, que têm de lidar com essa triste perda. “Gente, que covardia é essa que vocês estão fazendo com a Luísa Sonza, de verdade, parem de propagar o ódio na vida das pessoas! Respeitem o momento de luto do Whindersson e da Maria sem culpar ninguém de nada”, escreveu Sophia Barcley.

“Precisamos falar sobre o ABSURDO que é as pessoas irem no Instagram culpar a Luísa Sonza pela morte do filho do Whindersson. Gente, sério. Isso é MUITO PESADO e um desrespeito com a dor dos outros. Esse momento já deve estar sendo difícil, não dificultem mais pro Whindersson”, afirmou Leonan. Toda a questão fez com que os nomes de Whindersson, Luísa, e do bebê, João Miguel, figurassem entre os Trending Topics no Twitter.

Os novos ataques causaram muita indignação. “O que a Luísa Sonza passa todos os dias é o reflexo de uma terra sem lei, a internet. Ela foi acusada de trair, sem ter traído, e agora de matar uma criança sem ter aberto a boca em nenhum momento. Artistas são pessoas e possuem sentimentos. Apenas, parem!”, lamentou outra conta. “Luísa Sonza teve que limitar os comentários das últimas publicações dela porque tem recebido ataques horríveis? Mano, isso é sério? Vocês estavam pregando amor e empatia não faz nem 5 min e já estão distribuindo ódio novamente? É isso, o ser humano é realmente o câncer do planeta”, escreveu o perfil de Maicow.

Outras personalidades também ficaram muito preocupadas com o quanto a situação tem ido longe demais, em níveis absurdos. “Eu tenho medo real que a Luísa não aguente essa pressão. As pessoas estão chamando ela de assassina no Instagram dela. É muita violência, muita, muita. Isso não é amor de fã não. Quem ama o cara, hoje tá orando por ele e a esposa. Quem faz isso só tem ódio no coração”, apontou Bic Müller. Mas os posicionamentos não pararam por aí…

Confira mais reações abaixo:

Eu como fã do Whindersson repúdio qualquer ataque direcionado para Luisa, não sou fã da mesma,mas isso ñ me motiva a dar hates na garota(algo q a bolha do fandom ainda não superou). whind ainda supera uma depressão, vimos como é ruim,n vamos colocar a menina gente, Compaixão! — Ei, Dias🌵⭐️ (@diasjr__) May 31, 2021

Homenagens de Whindersson e Maria Lina para João Miguel

O filhinho de Whindersson Nunes e Maria Lina, João Miguel, faleceu na madrugada desta segunda-feira (31). O bebê nasceu de forma prematura, com 22 semanas, no sábado (29), mas não resistiu. Agora pela tarde, o casal abriu o coração nas redes, sobre a partida do pequenino. O humorista, inclusive, compôs uma canção em homenagem ao primogênito, que dividiu com os seguidores, acompanhado de um lindo e emocionante texto.

O pequeno João Miguel, filhinho de Whindersson Nunes e Maria Lina, faleceu nesta segunda-feira. (Fotos: Reprodução/Instagram)

“Filho, escrevi essa música no hospital. Queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu – não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem poder se defender. Eu realmente tento entender”, começou Nunes.

“Talvez seja um dos motivos dEle ter suado sangue na oração do Getsêmani. Deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo. Amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito”, prosseguiu o piauiense.

“Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente. De onde você está, vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro. Te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde estiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo”, concluiu.

A letra da canção também é bem forte. “Foi só você chegar aqui pra tanta coisa mudar em mim. Se um dia eu já me senti só, eu sei, faltava você (…) Se não tiver pra onde fugir, se for difícil respirar, que o fôlego que há de vida em mim, meu Deus, coloque em ti”, canta Whindersson, em um trecho.

“Você vai ver o nascer do sol e eu quero estar junto com você. Quando não der peixe no anzol, que eu lembre pra sempre que ele é o farol. Cristo é o farol. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar o que ele fez por mim. Mesmo sem merecer, nunca me abandonou. Tudo estando sempre onde deveria estar. Ele me deu você e você me ensinou o amor”, diz ainda, ao longo da música.

Whindersson ainda se manifestou no Twitter, compartilhando o trecho de um versículo da bíblia. “Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus. Mateus 19:14”, escreveu.

No Instagram, Maria publicou uma bela homenagem a João Miguel. “Filho, te conhecer foi o momento mais mágico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar pra sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca”, lamentou ela.

“Você é a estrelinha mais brilhante do meu céu, a coisa mais linda e incrível que já me aconteceu. Você é meu norte, minha direção, e pra sempre será meu maior amor. Eu e o seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora. Obrigada, meu João Miguel, você é tudo que a mamãe e papai sempre sonharam, obrigada por nos ensinar tanto sobre o amor. Com carinho, Maria e Whindersson”, finalizou a influenciadora.

Maria Lina faz homenagem ao filhinho João Miguel, que faleceu com apenas dois dias de vida (Foto: Reprodução/Instagram)

Desejamos muita, mas muita força para Whindersson e Maria. Que Deus possa confortar o coração do casal e seus familiares nesse momento tão difícil.

Fonte:Hugo Gloss