Após ficar inelegível, Luciano Hang responde decisão do TSE

Luciano Hang se manifestou, por meio de nota, sobre a cassação do mandato do prefeito de Brusque (SC), Ari Vequi (MDB), que acarretou na inelegibilidade do dono das Lojas Havan até 2028. O empresário disse respeitar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), embora discorde.

Nesta quinta-feira (4), a Corte decidiu por 5 a 2 votos cassar o mandato do prefeito por abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2020.

A decisão se deu em razão da utilização da estrutura da varejista Havan, maior empresa da cidade de Brusque, em favor de Ari Vequi, em sucessivos vídeos publicados por Luciano Hang, nas redes sociais.

Ari Vequi acabou vencendo a disputa pela prefeitura com 40,54% dos votos válidos, deixando Paulo Eccel, do PT, em segundo lugar com 19,42% dos votos.

Hang salientou que fez uso da liberdade de expressão, na condição de um cidadão nascido em Brusque, além de ainda residir na cidade.

Confira a nota na íntegra:

Brusque é um exemplo para o nosso país. Uma cidade com pleno emprego, que acolhe milhares de pessoas de todo o Brasil em busca de oportunidades, possui a cultura empreendedora, apresenta bons índices na segurança pública e ótima qualidade de vida.

Como cidadão, que nasceu e mora em Brusque, manifestei a minha liberdade de expressão, expondo aquilo que achava mais apropriado para que nossa cidade continuasse seguindo nesse caminho.

Por fim, foi o povo que escolheu pela continuidade da geração de empregos e da qualidade de vida em Brusque.

Respeito o Tribunal Superior Eleitoral, mas tenho a convicção de que nada fiz de errado, pois sei que apenas manifestei a minha opinião como qualquer cidadão.

