Após fim da dupla, Simone diz que não seguirá carreira gospel

Na manhã deste domingo (21), a cantora Simone falou sobre o fim da dupla com a irmã, a cantora Simaria, e falou sobre os planos para sua carreira. Em seu Instagram, Simone negou que pretende seguir carreira gospel e afirmou que irá seguir cantando sertanejo.

Ao explicar sua decisão, Simone disse que ainda não é “tempo de fazer o gospel”.

– Eu andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Veja: Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, meu marido, há muitos anos, 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. Eu permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo – apontou.

A dupla chegou ao fim após dez anos. Nos últimos meses, as irmãs sertanejas deram sinais públicos de desgaste. Todos os shows marcados serão cumpridos por Simone.

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins / AgNews