Após fim da Olimpíada, Japão tenta acelerar vacinação contra covid-19

Com o fim das Olimpíadas o Japão tem visto um aumento no numero de casos de covid-19 e o governo busca estimular a vacinação.

Mesmo com o fim da Olimpíada de Tóquio, o Japão – que permanece na temporada de férias – tem encarado um aumento progressivo no número diário de casos da covid-19. De acordo com a Associated Press, com cerca de 36% da população japonesa totalmente imunizada, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, está apostando nas vacinas para conter a disseminação do vírus.

No entanto, em meio ao avanço da variante Delta no país, muitas pessoas estão ignorando os apelos das autoridades para evitar viagens e ficar longe de bares e restaurantes, o que tem obrigado o governo a pensar maneiras de acelerar a vacinação no País.

Os casos diários de coronavírus no Japão ultrapassam 10 mil por mais de uma semana, e o total dobrou nos últimos quatro meses, ultrapassando 1 milhão.

O número de casos diários de Tóquio triplicou durante a Olimpíada.Na sexta-feira, Tóquio relatou 5.773 novos casos, superando o recorde anterior de 5.042 estabelecido na semana passada.

(crédito: João Vítor Marques/EM/DA Press)