Após Folha errar, Erasmo Carlos posta foto no hospital: “Vivo”

Internado no Rio de Janeiro, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, compartilhou com os seguidores uma foto no quarto do Hospital Barra D’or, na Zona Oeste da cidade. Em postagem feita nesta segunda-feira (31), o artista informou qual é a previsão para que ele receba alta.

– Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta – assinalou ele.

Erasmo está hospitalizado desde o dia 17 de outubro.

De acordo com informações de sua assessoria, ele foi levado à unidade de saúde a fim de se submeter ao tratamento de uma síndrome edemigênica. Geralmente, essa síndrome causa edema generalizado, mas é tratável. Ele também está realizando exames.

Após a Folha de S.Paulo errar e noticiar que o artista teria morrido, a equipe emitiu uma nota frisando que ele se encontra “acordado, lúcido, deambulando [andando] e com previsão de alta nos próximos dias”.

Fonte: PLeno NEws/Foto: Reprodução Redes Sociais