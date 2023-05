Após fuzilar colegas, policial de SP desabafou em vídeo

O sargento da PM Cláudio Henrique Frare Gouveia apareceu em um vídeo logo após fuzilar dois colegas policiais em Salto, município do interior de São Paulo. O crime ocorreu na última segunda-feira (15). As imagens com o desabafo do policial foram exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (21).

Já algemado, o sargento bradava que “não aguentava mais”.

– Não aguento mais. Não estou dormindo. Meu casamento acabou – disse o policial de 53 anos.

E continuou:

– Ele não devia ter destruído a minha vida, ele destruiu a minha vida. Então é isso aí, elas por elas – disse, se referindo a um dos colegas mortos.

Os alvos do ataque foram o capitão Josias Justi da Conceição Júnior, comandante da unidade, e o sargento Roberto Aparecido da Silva, que estava na sala no momento do ataque.

No dia do crime, Gouveia entrou em uma sala da unidade militar armado de fuzil, dizendo que faria um treinamento. Em seguida, trancou a porta e disparou, atingindo as duas vítimas. O Corpo de Bombeiros de Salto foi acionado, mas ao chegar ao local os dois agentes já estavam mortos.

Gouveia está preso preventivamente desde a última sexta-feira (19).

A audiência de custódia foi realizada pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM). O juiz José Álvaro Machado Marques considerou que o sargento Gouveia deveria permanecer preso por causa da “periculosidade do indiciado” e para “garantia da ordem pública”.

