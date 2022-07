Após incêndio, corpo é encontrado dentro de imóvel no bairro da Pedreira, em Belém

O corpo de uma pessoa foi encontrado, em avançado estado de decomposição, dentro de uma casa que pegou fogo no bairro da Pedreira, em Belém. A perícia científica foi acionada na tarde desta segunda-feira (18).

A casa fica no canal Antônio Baena, entre avenida Antônio Everdosa e travessa Djalma Dutra. Uma viatura da Polícia e do Corpo de Bombeiros chamou atenção de moradores. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Segundo testemunhas, os vizinhos tiveram que arrombar a porta da residência e entrar por uma janela. A pessoa que estava dentro do local estaria morta há alguns dias, com eletrodomésticos ligados, ainda de acordo com moradores.

Fonte: Debate com G1 Pará