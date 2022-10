Após indireta de ter namorado imaginário, Maraisa recebe cantada de famoso: “Sorte!”

Após Fernando Zor alfinetar Maraisa no Twitter, mandando uma indireta para a ex-cunhada ao dizer que ela tem um “namorado imaginário”, quem se candidatou para se tornar o novo affair da sertaneja foi o cantor Gustavo Mioto.

Ele elogiou a cantora após ela publicar uma foto no seu Twitter, usando apenas um top e calça preta, dizendo que tinha se esforçado no visual. “Teu namorado imaginário tem muita sorte”, declarou o dono do hit “Sofrimento Antecipado”. Confira:

Os fãs, também entraram na onda e exaltaram a morena. “Ele é um puta cara sortudo!”, disse uma fã da cantora. “se você não pegar, ajeite ela pra mim, por favor!”, brincou um fã. “Ele é muito é bobo!!! Eu já tinha vindo pra vida real a tempos !!!!!, declarou outro. Confira:

Fonte: Top Famosos/Foto: DIvulgação