Após iniciar o ano em queda, emprego formal no comércio paraense volta a crescer

Dados do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, mostram que após iniciar o ano de 2023 (Janeiro) em queda, o comércio paraense, em fevereiro/2023, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou saldo positivo na geração de empregos formais. Os dados também apontam crescimento do emprego nos balanços dos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023) e também nos últimos 12 meses. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que fez uma análise dos dados sobre a geração de empregos formais nos principais subsetores do Comércio no Pará.



O estudo do Dieese/PA mostra que, no mês de fevereiro/2023, no Setor Comércio, no comparativo entre admitidos e desligados, o resultado foi positivo. Foram feitas no mês analisado um total de 9.083 admissões, contra 7.899 desligamentos, com a geração de 1.184 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Fevereiro/2022), o Comércio paraense também apresentou crescimento na geração de empregos formais, entretanto o resultado foi menor. Foram feitas naquela oportunidade, 9.385 admissões, contra 8.606 desligamentos, gerando um saldo positivo de 779 postos de trabalhos.



O Dieese/PA, também fez balanço sobre a movimentação do emprego

formal no Comércio tomando como base os principais subsetores do segmento no

Pará. No mês de fevereiro/2023, no comparativo entre admitidos e desligados, o subsetor

Comércio Varejista foi o que obteve o maior resultado positivo com a geração de 563

postos de trabalhos, em seguida o subsetor Comércio por Atacado, com saldo positivo de

504 postos de trabalhos e o subsetor de Comércio, Reparação de Veículos Automotores

e Motocicletas, com saldo positivo de 117 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com o estudo, em fevereiro/2023, a maioria dos Estados da Região Norte, no Setor Comércio, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou crescimentos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com saldo positivo de 1.184 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com saldo positivo de 390 postos de trabalhos; Acre, 50, e Roraima, 3. O destaque na perda de empregos formais no Comércio ficou por conta do Estado de Rondônia, com saldo negativo de 461 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com saldo negativo de 311 postos de trabalhos, e do Estado do Amapá, com saldo negativo de 74 postos de trabalhos.



Segubdo os dados do CAGED/Ministério do Trabalho sobre a movimentação formal dos Postos de Trabalhos no Setor do Comércio no Estado do Pará, nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023), no comparativo entre admitidos e desligados, o resultado também é de crescimento na geração de postos de trabalhos. Foram feitas este ano (Janeiro e Fevereiro/2023), em todo o Pará no Setor, um total de 17.794 admissões, contra 17.082 desligamentos, gerando um saldo positivo de 712 postos de trabalhos. Já no mesmo período do ano passado (Janeiro e Fevereiro/2022), o Comércio paraense também apresentou crescimento de empregos formais, entretanto o resultado foi um pouco maior. Foram feitas 18.334 admissões, contra 17.422 desligamentos, gerando um saldo positivo de 912

postos de trabalhos.



Nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023), ainda de acordo com o Dieese/PA com base nos dados sobre a movimentação do Emprego Formal nos principais subsetores do Comércio do Pará, o destaque ficou por conta Comércio por Atacado, que obteve maior o resultado positivo com a geração de 659 postos de trabalhos, seguido do subsetor Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com saldo positivo de 236 postos de trabalhos; já o subsetor Comércio Varejista apresentou queda na geração de empregos formais, com saldo negativo de 183 postos de trabalhos.



Ainda segundo o balanço, nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023) em toda a Região Norte, no Setor Comércio, a maioria dos Estados, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou queda na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Amazonas, com saldo negativo de 1.220 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com saldo negativo de 1.077 postos de trabalhos; Acre, com saldo negativo de 281 postos de trabalhos e do Estado de Roraima, com saldo negativo de 36 postos de trabalhos. Também no período analisado (Janeiro e Fevereiro/2023), os Estados que apresentaram crescimento de empregos formais foram o Pará, com saldo positivo de 712 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com saldo positivo de 485 postos de trabalhos, e do Estado de Roraima, com saldo positivo de 129 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

O balanço do Dieese/PA mostra que a movimentação do Emprego Formal, no Setor de Comércio

paraense foi positivo no comparativo entre admitidos e desligados para os últimos 12

meses (Março/2022-Fevereiro/2023). Foram feitas no período analisado, 111.895

admissões, contra 102.611 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.284 postos de trabalhos.



As análises do mostram ainda que, nos últimos 12 meses, no Comércio, no comparativo entre admitidos e desligados, todos os Estados da Região Norte apresentaram crescimento na geração de empregos formais, com destaque o Estado do Pará, com saldo positivo de 9.284 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com saldo positivo de 7.597 postos de trabalhos; Tocantins, 4.114; Roraima, 2.969; Rondônia; Acre, 2.061 postos, e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 1.420 postos de trabalhos. Em toda a Região Norte, também no mesmo

período analisado (Março/2022-Fevereiro/2023), foram feitas no Setor de Comércio,

318.243 admissões, contra 288.360 desligamentos, gerando um saldo positivo de 29.883

postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar