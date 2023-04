Após internação, Sikêra Jr. volta ao comando de programa de TV

Na próxima terça-feira (18), o apresentador Sikêra Júnior voltará a conduzir o telejornal Alerta, da TV A Crítica. De acordo com informações da emissora, sediada em Manaus, capital do Amazonas, o programa continuará sendo exibido ao vivo pelo YouTube a partir das 5h45 da tarde.

Nas redes sociais, seguidores do apresentador desejaram a ele um bom retorno.

RELEMBRE

No inicio do mês, a RedeTV! confirmou que o contrato com o apresentador Sikêra Júnior para a exibição do programa Alerta Nacional foi encerrado e que a atração deixará de ser exibida pelo canal para todo o país. Em nota, a emissora informou que o acerto que tinha com o comunicador e com a TV A Crítica, do Amazonas, chegou ao fim.

Recentemente, Sikêra Jr. ficou internado em um hospital em Manaus com um quadro de otite bacteriana severa. No dia em que recebeu alta, o apresentador postou um vídeo em seu Instagram com o rosto machucado. Na gravação, ele aparecia deitado, com o nariz e a boca feridos. Em razão do problema de saúde, o comunicador estava afastado do Alerta Nacional desde fevereiro.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram/TV A Crítica