Após invasão da Rússia, OMS alerta risco de falta de oxigênio e energia nos hospitais ucranianos

A guerra da Rússia contra a Ucrânia se estende por quase uma semana e causa preocupação na Organização Mundial da Saúde (OMS) por conta do risco de desabastecimento de oxigênio para o tratamento de pacientes internados em hospitais ucranianos. A organização alerta que o sistema de saúde do país enfrenta se encontra em estágio crítico.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o diretor da divisão europeia da OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, pedem que “suprimentos médicos críticos cheguem com segurança àqueles que precisam e estão trabalhando com parceiros para estabelecer um trânsito seguro para remessas pela Polônia”. O comunicado foi através de uma nota e nela, detalharam a situação.

Tanto que neste momento, os serviços hospitalares estão sendo afetados pela falta de energia e “as ambulâncias que transportam pacientes arriscam serem pegas no fogo cruzado”.

A OMS informou que a invasão da Rússia gerou um aumento de 20% a 25% no consumo nacional de oxigênio e agora, “a situação do suprimento de oxigênio está chegando a um ponto muito perigoso na Ucrânia”. De acordo com a organização, os “caminhões não conseguem transportar suprimentos de oxigênio das fábricas para hospitais em todo o país, incluindo a capital Kiev. A maioria dos hospitais pode esgotar suas reservas de oxigênio nas próximas 24 horas. Alguns já esgotaram. Isso coloca milhares de vidas em risco”.

Além disso, os fabricantes de oxigênio enfrentam outro desafio que é a escassez de zeólita. O produto químico é muito importante para que seja realizado a produção de oxigênio médico de forma segura, porém, o problema é que a maioria do insumo é importada.

Com o objetivo de reduzir os efeitos da crise, a OMS – ao lado de parceiros – tentam importar oxigênio hospitalar de fabricantes regionais com um trânsito seguro para o reabastecimento: “É imperativo garantir que suprimentos médicos que salvam vidas, incluindo oxigênio, cheguem àqueles que precisam”.

Fonte: OMS