Após jogo de futebol, mulher tem orelha cortada e outras duas pessoas ficam feridas em Moju

Após um jogo de futebol no Condomínio Industrial, zona rural de Moju, vizinhos se desentenderam e uma confusão generalizada começou, que foi parar na Delegacia de Polícia Civil, em Moju.

A Guarda Civil do município foi acionada e acabou levando quatro pessoas à delegacia.

Tudo começou após desentendimentos entre Daniele Soares Miranda e Michele de Lima Souza, em um campo de futebol no Condomínio Industrial.

Daniele cortou a orelha de Michele com um pedaço de ripa e, após isso, se iniciou uma confusão entre as duas, que acabou envolvendo mais pessoas que estavam no campo.

O esposo de Michele, Elinaldo Gomes de Araújo, foi atrás de Daniele e a agrediu com socos, o que gerou mais desentendimentos entre eles.

Os três foram detidos e, por apresentarem ferimentos, foram levados à Unidade Mista de Saúde, em Moju, para exames de Corpo de Delito. Após o exame, foram conduzidos à Delegacia para serem ouvidos pelo delegado José Cleófilo.

Por Portal Moju News