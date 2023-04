Após mudança, Netflix vai cobrar mais por qualidade pior; entenda

A Netflix confirmou ao portal iG nesta quarta-feira (19) que o plano ‘Básico’ não passará pelas mesmas mudanças anunciadas para ‘Básico com Anúncios’ , fazendo com que o pacote mais caro fique com uma resolução de imagem inferior ao pacote mais barato.

Nesta terça-feira (18), a empresa afirmou, em seu elatório financeiro, que o plano ‘Básico com Anúncios’ terá, até o fim deste mês, resolução de imagem de 1080p (Full HD) – atualmente, a resolução é de 720p. Além disso, usuários desse pacote poderão assistir a filmes e séries em duas contas simultaneamente, o que não era permitido antes.

O portal iG perguntou à Netflix se os mesmos upgrades serão adotados no plano ‘Básico’, e a empresa disse que não. Isso significa que essa assinatura, R$ 7 mensais mais cara que a com anúncios, terá resolução pior, já que manterá a taxa de 720p, além de não permitir duas telas simultâneas.

Veja como ficam os pacotes da Netflix após a mudança, que será aplicada até o final deste mês:

