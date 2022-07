Após notificação da Seminfra, Cosanpa inicia trabalhos de recuperação na rede de esgoto em avenida de Santarém

Após ser notificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), a Cosanpa iniciou os trabalhos de desobstrução e recuperação da rede de esgoto no perímetro do cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Travessa Silvino, Pinto, no Centro de Santarém, no oeste do Pará. O vazamento na rede de esgoto provocou danos no asfalto e ocasionou transtorno no trânsito.

O local está parcialmente interditado e sinalizado enquanto ocorre a execução dos serviços. A ação é integrada e envolve também colaboradores da Seminfra.

“Notificamos a Cosanpa com pedido de urgência. Já havíamos realizado um serviço de recuperação da malha viária no local que foi danificado pelo vazamento na rede de esgoto. Esse serviço é de competência da Cosanpa”, explica Daniel Simões, secretário municipal de Infraestrutura.

O trecho está sinalizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e deve receber novos serviços de recuperação após a finalização dos trabalhos na rede de esgoto.

Imagem: Agência Santarém