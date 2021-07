Após onda de atentados, Seap pede ‘estado de alerta’ a servidores que moram no Guamá

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) pediu aos policiais penais, na tarde desta quarta-feira, 28, principalmente aos que moram no bairro do Guamá e áreas próximas, que “elevem seu estado de alerta”.

A Seap tem receio de que uma nova onda de ataques aos agentes de segurança penitenciária, estaria sendo planejada, contra servidores da secretaria e um policial militar da reserva, que moram nas proximidades da área mencionada.

Secretário de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos, já havia confirmado na última quarta-feira, 21, em entrevista a reportagem do Portal Roma News, que mesmo com as operações de combate ao crime organizado no Pará, o estado de alerta ainda continua “Nós não retiramos o alerta, de atenção, atenção continuam o que a gente espera é que essa situação de ataque esmaeça em função de todas essas medidas, transferencia pro sistema federal, rota ostensiva aos policiais ameaçados… medidas de ataques contra lideranças do crime organizado… mas o alerta continua”, disse o o secretário.

“Alertamos a todos os colaboradores que elevem o nível de atenção durante o serviço e, em especial, nos dias de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de vulnerabilidade e risco”, diz o aviso de alerta. Além disso, um número de Disque Proteção foi colocado à disposição dos servidores, caso sofram ameaças.

Fonte: Roma News