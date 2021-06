Após ostentar em Dubai, Ronaldinho pode ser preso por dever pensão

Ronaldinho Gaúcho está, novamente, na mira da lei. O ex-jogador, que se encontra em Dubai, em uma viagem de muito luxo, pode ser preso quando pisar novamente no Brasil. A Justiça acatou o pedido de execução e penhora de bens do jogador a pedido de sua ex-noiva, Priscilla Coelho.

“O juiz deferiu o valor da pensão em novembro e mesmo sendo intimado através de seu advogado, Ronaldo não depositou nenhum valor desde novembro. Promoveremos a execução de todos estes meses sem pagamento, a princípio só requerendo bloqueio de valores em bancos e penhora de bens. Mas, futuramente, caso esse comportamento persista, vamos ser mais incisivos, podendo requerer até mesmo a prisão civil por falta de pensão”, explica Alberto Medrado, advogado de Priscilla, ao Extra.

Priscilla também procura provar sua união estável com Ronaldo, com quem diz ter namorado por seis anos, e requer partilha de bens pelo tempo que ficaram juntos.

“O que me deixa triste e perplexa é que essa pensão é pouco demais para tudo o que o Ronaldo tem e para o que gasta. Enquanto ele não cumpre seu dever e faz a Justiça de tola, eu me viro sem saber quando vou receber o que já é meu determinado pela lei”, lamenta Priscilla, que está cotada para participar do reality “A fazenda”, embora desconverse ao ser questionada: “Vi isso pela internet, mas não conversei com ninguém. Mas é provável que Ronaldo fique preocupado se eu entrar. Foram seis anos de convivência. Muitas histórias vividas e não sabidas”.

Fonte: Metropoles