Após Parauapebas, vice-presidente Mourão cumpre agenda em Altamira e Belém até sexta, veja a agenda

O vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado de uma comitiva formada por 12 embaixadores, esteve nesta quarta-feira, 8, visitando a sede das operações da mineradora Vale, no município de Parauapebas, sudeste do Pará, onde conheceu de perto o trabalho da mineradora quanto ao desenvolvimento sustentável e realizou um sobrevoo na área da Flona – Floresta Nacional de Carajás.

Após a manhã de visitação, o vice do presidente Jair Bolsonaro chegou a capital paraense, Belém, onde permanece hospedado no Radisson Maiorana Hotel, no bairro de Nazaré.

Na noite de hoje, Mourão e os chefes de missões diplomáticas do Japão, Espanha, União Europeia, Angola, Paraguai, França, Índia, Uruguai, Reino Unido, Suíça, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), junto com a Senadora Kátia Abreu e Senador Nelson Trad, representantes do GSI, MME, MMA, MRE MCTI, entre outros participaram do jantar com o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho (MDB. Pela manhã, o vice-presidente e a comitiva, segue para Altamira, no sul do estado. O vice-presidente cumpre agenda no estado até a sexta-feira, 10.

Recebemos hoje o vice-presidente, Hamilton Mourão, e embaixadores de vários países, que estão no Pará participando da Expedição Amazônia. pic.twitter.com/DdzBju9pJn — Helder Barbalho (@helderbarbalho) September 9, 2021

Veja a agenda:

– 09/09: Viagem para Altamira, onde visita a Usina de Belo Monte e sobrevoo sobre a Volta Grande do Xingu. Também fará uma visita à unidade de processamento de cacau – Gencal, em Altamira, de onde retorna para Belém;

– 10/09: Em Belém, o vice-presidente visita a Fundação Evandro Chagas; em seguida visita ao Museu Emílio Goeldi e, depois participa de uma coletiva de imprensa. O político almoça na capital paraense e depois retorna a Brasília, com previsão de chegada às 17h.