Após pausa por toque de recolher, Djokovic vence e revê Nadal na semi

Em jogo marcado por paralisação para “expulsar” torcedores das arquibancadas, Novak Djokovic sofreu na noite desta quarta-feira (9/6), mas despachou o italiano Matteo Berrettini, número nove do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (5/7) e 7/5, e alcançou pela 11ª vez a semifinal de Roland Garros. Seu adversário será o espanhol Rafael Nadal.

A partida do Grand Slam francês foi marcada por uma suspensão de 20 minutos no meio do quarto set. Os dirigentes do torneio precisaram paralisar o jogo porque os torcedores se recusaram a deixar as arquibancadas da quadra Philippe Chatrier por exigência do toque de recolher imposto pelo governo francês, devido à pandemia.

Os pedidos para deixar as arquibancadas começaram a ser feitos pelos alto-falantes pouco antes das 23h (horário local), prazo limite para o toque de recolher, ampliado nos últimos dias pelo governo. Mas os torcedores reclamaram e resistiram. Alguns gritaram “nós pagamos, nós pagamos”, em referência aos ingressos que variaram de 100 a 150 euros (entre R$ 600 e R$ 900).

Os dirigentes precisaram paralisar o jogo para poder esvaziar o local. Os tenistas foram para os vestiários e só voltaram para quadra quando as arquibancadas não contavam mais com torcedores.

Na retomada do jogo, Berrettini não conseguiu manter o alto nível que vinha exibindo até a suspensão. Chegou a salvar dois match points, diante da irritação de Djokovic, em razão dos erros cometidos no momento decisivo do jogo – ele até chutou uma placa de publicidade. Porém, o sérvio não perdeu a concentração, fechou a partida e vibrou demais com a vitória, desabafando com seguidos berros em direção a sua equipe.

Djokovic fechou o jogo em 3h30min de partida. Foram apenas 19 erros não forçados ao longo dos quatro sets, contra incríveis 51 do italiano. O número 1 do mundo terminou a partida com quatro quebras de saque. Berrettini não conseguiu nenhuma, em três oportunidades.

Campeão em Paris em 2016, Djokovic vai disputar a semifinal em Roland Garros pela 11ª vez. No geral, será sua 40ª semi em Grand Slams. Em busca de sua sexta final no saibro francês, o sérvio terá mais um desafio contra Nadal pela frente. A partida está marcada para sexta-feira (10/6).

Sérvio e espanhol protagonizam a maior rivalidade da Era Aberta do tênis em números. São nada menos que 57 jogos em 15 anos. Djokovic lidera o retrospecto, com 29 triunfos, contra 28 de Nadal. Mas o espanhol levou a melhor nos últimos dois confrontos, incluindo a final de Roland Garros do ano passado, quando fez 3 x 0 no rival.

Fonte: Metropoles