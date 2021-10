Após pedido de emissora de tv, partida entre Remo e Ponte Preta pela Série B muda de data e horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a mudança de data e também do horário da partida entre Clube do Remo x Ponte Preta-SP, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que será disputada no Baenão, em Belém.

O jogo que estava marcado para o sábado (23), às 16h30, no estádio azulino, foi adiado para o domingo (24), às 16h. De acordo com o documento emitido pela CBF, o pedido partiu da Rede Globo, para ajuste da grade de programação da emissora, que detém os direitos de transmissão da competição nacional. Esse será o terceiro jogo do Remo com a presença do torcedor no Baenão, os outros dois foram contra o Náutico-PE e Coritiba-PR.

Na primeira partida entre Macaca e Leão Azul, o clube paraense derrotou o clube paulista pelo placar de 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas (SP), em jogo pela 12ª rodada. Os dois gols azulinos foram marcados pelo meia Felipe Gedoz.

Fonte: O Liberal