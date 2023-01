Após pedido de prisão, Torres vai voltar dos EUA e se apresentar

Após pedido de prisão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (10), o ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, disse no Twitter que irá interromper suas férias e se apresentar à Justiça brasileira.

– Hoje (10), recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa – declarou o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Ele ressaltou que acredita na Justiça brasileira e na força das instituições e afirmou que sempre pautou suas ações pela ética e pela legalidade.

– Estou certo de que a verdade prevalecerá – concluiu.

Torres é considerado por Moraes um dos culpados pelas falhas na operação de segurança, quando manifestantes furaram o bloqueio policial e adentraram os prédios dos Três Poderes, depredando objetos e estruturas físicas. Moraes também acredita que tenha havido conivência por parte de Torres para com o ato político.

