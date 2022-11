Após período recluso, Bolsonaro volta a trabalhar do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio da Alvorada para voltar a trabalhar no Planalto, sede do Executivo, pela primeira vez após 20 dias. O líder brasileiro se recupera de um ferimento infeccionado na perna que o estava impedindo de vestir calças compridas e dificultando sua saída da residência oficial.

A última ida do presidente ao Planalto havia ocorrido no dia 3 de novembro, quando ele encontrou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), segundo informações do portal Metrópoles.

Durante o período de reclusão, Bolsonaro se limitou a receber aliados próximos e também familiares no Alvorada.

Nesta quarta-feira (23), o presidente encontrará o senador eleito Rogério Marinho (PL).

