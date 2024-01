Após perseguição, grupo é preso com granadas artesanais e armas

Na BA-099, no trecho da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA), quatro homem foram presos com granadas artesanais, armas e munições. O caso aconteceu neste domingo (7). As informações são do G1.

A polícia Militar (PM) disse que um dos suspeitos ficou ferido após ser baleado durante troca de tiros com agentes de segurança.

A corporação explicou ainda que com o grupo foram encontradas duas pistolas calibres 9mm e 40, um revólver calibre 38, duas granadas artesanais, três carregadores, sendo um deles alongado e outro tipo caracol, munições, facas e máscaras.

Os homens foram descobertos no momento em que equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam abordagens em um ponto da rodovia. Os agentes visualizaram um carro de passeio em movimentação suspeita e deram uma ordem de parada, que não foi obedecida.

As pessoas que estavam no veículo teriam atirado contra a polícia, que revidou. Durante a perseguição, o motorista do carro perdeu o controle da direção. Os suspeitos saíram do automóvel e atiraram novamente contra os agentes.

Depois do confronto, os policiais encontraram um suspeito ferido. Ele foi levado para uma unidade de saúde, mas não há detalhes do estado de saúde.

O carro, os suspeitos e o material apreendido foram apresentados à 33ª delegacia em Camaçari.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Bahia