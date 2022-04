Após polêmica do Oscar 2022, Sony interrompe filme com Will Smith

A vida de Will Smith não está fácil depois do episódio em que deu um tapa no rosto de Chris Rock durante o Oscar. Além de correr risco de perder a estatueta e de ter renunciado seu posto da Academia, o consagrado ator vê suas futuras produções serem interrompidas.

De acordo com o Hollywood Reporter, a Netflix pausou a produção do filme “Fast and Loose”, e um dos motivos foi a polêmica da premiação. O filme tinha como objetivo contar a história de um chefe do crime que perde a memória após um ataque, para então descobrir que vivia uma vida dupla como um milionário rei do crime e um agente da CIA falido.

A produção de “Fast and Loose” teria perdido, dias antes do Oscar, seu diretor. David Leitch teria deixado o projeto para dirigir a série de filmes “Fall Guy”, com Ryan Gosling. E enquanto a Netflix considerava o que fazer com o projeto, Will Smith invadiu o palco do Oscar para acertar em cheio o rosto de Chris Brown. Com isso, a Netflix teria colocado o projeto na geladeira momentaneamente, sem previsão de quando ele será tirado do papel.

E não para por aí, outro longa que também teria sido deixado de lado foi ‘Bad Boys 4’. A franquia da Sony retornou em 2020 e estava prestes a ganhar uma continuação com Will Smith e ele até já tinha recebido até mesmo alguns rascunhos do roteiro antes, segundo fontes. Porém, o projeto está paralisado e sem previsão de retorno.

Até o momento, nenhum dos estúdios se pronunciou sobre o assunto. Algumas fontes ouvidas pela imprensa dos Estados Unidos citam a possibilidade da Netflix seguir em frente com outro ator principal.

