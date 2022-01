Após polêmicas, Spotify colocará ‘aviso de conteúdo’ aos episódios de podcasts

Depois de dias de polêmicas envolvendo Joe Rogan, o qual usou o Spotify para espalhar desinformação sobre a Covid-19, a empresa informou que adotaria novas medidas para direcionar os seus usuários a informações sobre a pandemia.

Através de uma postagem no blog do Spotify, do CEO Daniel Ek, a plataforma confirmou que não foi suficientemente transparente sobre a sua política de conteúdo, só que também não detalhou nada sobre Rogan, se haveria alguma punição.

Dentre os próximos dias, o Spotify pretende adicionar um aviso de conteúdo a qualquer episódio de podcast que inclua qualquer discussão sobre a Covid-19. A assessoria direcionará os ouvintes para a empresa Centro Covid-19 , além de que a página inclui links para podcasts da BBC, ABC News e Foreign Policy .

“Até onde sabemos, este aviso de conteúdo é o primeiro desse tipo de uma grande plataforma de podcast”, comunicou Ek. Mas, por outro lado, redes sociais como Facebook e Twitter possuem medidas semelhantes.

Fonte: Olhar Digital