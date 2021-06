Após prisão por roubo de carga, trio ofertou 100 mil reais à policiais em Tailândia

Três criminosos foram presos no início da noite de terça-feira (8), acusados de envolvimento no roubo de uma carga de cigarros na rodovia PA-150. O crime aconteceu próximo da vicinal 43, no município de Tailândia.

De acordo com a Polícia Militar, depois de tomar conhecimento do assalto ao caminhão, o comandante da 6ª CIPM, Major Corrêa, encaminhou algumas guarnições ao local do ocorrido.

No percurso, os policiais interceptaram uma caminhonete, onde estavam João Batista Alves dos Santos e Carlos Lázaro de Paiva Junior. João Batista ainda tentou empreender fuga, mas foi capturado. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto.

Após a prisão dos dois primeiros e confissão do assalto, eles levaram os policiais até o local onde haviam escondido a carga a roubada. Segundo a PM, foi onde o terceiro acusado foi preso, Balthazar Wesley Quaresma de Souza, que também tinha mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PM, o trio chegou a oferecer a quantia de 100 mil reais para permanecer em liberdade, o que foi recursado pelos policiais. Além do roubo de carga eles ainda poderão responder por corrupção ativa.

No momento da prisão, Balthazar Wesley ainda apresentou documento falsificado com o nome de Antônio Gustavo Jesus da Silva. Na ação da PM foram recuperados 1.700 pacotes de cigarros e apreendido um veículo.

Na chegada à delegacia, Carlos Lázaro de Paiva Junior ainda agrediu o apresentador da TV Guajará, Edson Rios, após desferir um chute. Ele também atingiu o cinegrafista da BMTV.

Os três acusados e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia de Tailândia.



Fonte: Portal Tailândia