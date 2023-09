Após problema com radiação, Apple atualiza iPhone 12 na França

Autoridades francesas receberam uma atualização de software da Apple para corrigir o problema de radiação do iPhone 12, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters. Os técnicos do governo francês ainda analisam se a solução é suficiente.

A atualização de software era uma promessa da Apple para corrigir o problema de radiação identificado pela França. No início do mês, o país suspendeu as vendas do iPhone 12 porque os aparelhos deste modelo estavam extrapolando os limites de exposição à radiação.

Se a Apple não encontrasse uma forma de corrigir o problema, a França já havia ameaçado fazer um recall do smartphone.

A medida francesa de interromper as vendas do iPhone 12 geraram preocupações em diversos países, incluindo o Brasil. Por aqui, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que faria uma avaliação do modelo.

Outros países europeus também passaram a acompanhar o tema. Apesar disso, informa a Reuters, a atualização fornecida pela Apple foi apresentada apenas ao governo francês. Tanto a França quanto a Apple ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a atualização.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple