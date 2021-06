Após processar nora, mãe de Medina a acusa de ter destruído sua casa

Em processo que corre na Justiça, Simone Medina reporta fotos que comprovariam suposta destruição. Mãe do surfista carrega confusões com Yasmin Brunet e Bruna Medina

A confusão familiar do surfista Gabriel Medina ganhou mais um capítulo público, nesta sexta-feira. A mãe do bicampeão mundial de surfe, Simone Medina, que já havia processado a nora Bruna Medina, mulher do seu filho do meio Felipe Medina, por danos morais, agora alega que teve a sua casa destruída pela influenciadora digital.

De acordo com o portal Metrópoles, a empresária mandou algumas iamgens que comprovam, para ela, os danos da residência, localizada em Maresias, litoral de São Paulo. As fotos estão anexadas na ação judicial. Simone ainda relatou ao site que Bruna e Felipe moravam com sua neta, Analua, em um de seus imóveis e, quando saíram, deixaram o local num estado deplorável.

“A maior vítima da situação foi a própria Requerente, que apesar de prover a moradia para seu filho, sua nora e sua neta, hoje foi afastada do convívio de todos, pelas falsas afirmações da Requerida. O mínimo que a Requerida deveria ter é gratidão, pois sempre foi tratada com carinho e respeito, uma verdadeira “princesa”! Para ao final, tentar manchar a reputação e imagem da Requerente. Não é só isso, veja como deixou a residência da Requerente quando de sua saída – avaliou o advogado da mãe de Medina.

Simone também se desentendeu com a esposa de Gabriel, a modelo Yasmin Brunet. As duas trocaram indiretas na web e chegou ao ponto de Medina trocar de técnico, abandonando seu padrasto que o treinava desde sua infância.

“Simone quis cortar o Gabriel e o Felipe da vida dela porque o Gabriel tirou a mesada enorme de R$ 200 mil que dava para a mãe. Ela não aceita o casamento dele. A Yasmin até parou de falar sobre espiritualidade e astrologia no Instagram dela porque a sogra fazia uma confusão com ela e com o Gabriel por causa disso”, comentou uma pessoa próxima à família.

Fonte: Lance