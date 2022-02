Após provocar acidente, motorista embriagado foge, mas é preso em casa em Santarém

Na noite de quarta-feira (9), um motorista provocou um acidente e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, em Santarém, no oeste do Pará. O homem tinha sinais de embriaguez e foi preso em casa.

Segundo informações, o motorista invadiu a preferencial no cruzamento das avenidas Olavo Bilac com a Rua Resistência, na grande área do Santarenzinho e atropelou um casal que estava em uma moto. Depois fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, e foi perseguido por populares que acionaram a polícia.

As vítimas do acidente foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Pronto Socorro. Já o motorista foi localizado em casa e o veículo envolvido no acidente estava na garagem.

Diante disso, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 16º Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça. Ainda na delegacia foi constatado pelo teste do etilômetro que o homem estava alcoolizado.

Fonte: Portal Debate, com G1 Santarém