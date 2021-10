Após pulseira de Ariadna, Lary Bottino, de ‘A Fazenda 13’, é acusada de ‘roubar’ bota

Ex-participante do ‘De Férias Com o Ex’, Yasmin Alves disse que emprestou sua casa para a influenciadora e ela pegou itens do seu guarda-roupa sem pedir e postou fotos nas redes sociais

A ex-participante do “De Férias Com o Ex” Lary Bottino, que entrou em “A Fazenda 13” para substituir Fernanda Medrado, está sendo acusada pela influenciadora Yasmin Alves, que também participou do reality da MTV, de pegar sua bota de grife sem sua permissão e ostentar nas redes sociais. Vale lembrar que Lary já brigou publicamente com Ariadna por pegar uma pulseira da ex-BBB emprestada e não devolver. “Menos mal que tinha sido emprestado, né? E uma vez que ela veio passar o fim de semana em São Paulo e ofereci minha casa para ela se hospedar. Ela simplesmente mexeu no meu armário sem pedir, pegou várias coisas e dentre elas pegou uma bota que eu tinha acabado de trazer da Europa, tinha usado uma única vez e pagado com meu dinheiro suado”, comentou Yasmin em um post do Instagram “MTVzou”.

Segundo a influenciadora, ela descobriu que Lary tinha pegado sua bota e outros itens do seu guarda-roupa porque ela postou fotos no Instagram usando as roupas. “Quando eu mandei mensagem falando para ela que essa bota era super cara, que eu só tinha usado uma vez e que não era para ela usar, a bonita fingiu demência e disse que já tinha devolvido a bota e que já tinha até saído da minha casa.” Lary teria mentido e, na segunda-feira após o fim de semana que ficou hospedada na casa de Yasmin, ela tentou entrar no apartamento fingindo que era moradora. “Descobri que era ela tentando devolver minha bota, isso que ela tinha dito que tinha devolvido! Ridícula… quando ouvi a história da pulseira todos os meus amigos que sabiam da história me mandaram mensagem! É da índole da pessoa esse tipo de coisa. Ainda que tive a sorte de ela devolver”, finalizou

Fonte Jovem Pan.