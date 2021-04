Após quarentena, Dr. Jairinho deixa isolamento e vai para cela coletiva em presídio

A mãe de Henry, Monique, permanece isolada no Presídio Hamilton Agostinho depois de testar positivo para a Covid

O médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior (sem partido) deixou a cela C3 do Complexo de Gericinó, conhecido como Bangu 8, e foi encaminhado ao espaço coletivo da unidade prisional na tarde desta quinta-feira (29), após passar pela classificação de risco. O procedimento visa analisar a “aceitação” dos demais presos ao convívio com determinado detento, para garantir a integridade física deste. Jairinho é acusado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, filho de sua namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, que tambem está presa.

A unidade de Bangu 8, com capacidade para 140 presos, abriga hoje a metade desse número, distribuídos em cinco galerias. Todos têm diploma de curso superior ou têm envolvimento em investigações da operação Lava Jato. Entre eles está o ex-governador Sérgio Cabral.

No último dia 16, Jairinho procurou atendimento médico no Hospital Penitenciário que fica no Complexo de Gericinó e se queixou de dores de cabeça, tontura e um quadro de ansiedade. como determina o protocolo contra a Covid-19 da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap).

A mãe de Henry, Monique, permanece isolada no Presídio Hamilton Agostinho depois de testar positivo para a Covid, no dia 19 deste mês. Em nota, a Seap informou que ela está recebendo atendimento médico e só retornará ao Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, onde estava até esse dia, quando apresentar melhora em seu quadro de saúde.