Após recontagem de votos, suplente assume vaga de vereador cassado no Pará

A Justiça Eleitoral de Juruti, no oeste do Pará, realizou na manhã da última terça-feira (27), no Fórum Eleitoral do município, a retotalização dos votos obtidos pelos candidatos a vereador nas eleições de 2020, e o engenheiro civil Jonesmar Ramos, do Republicanos, vai assumir a vaga de Joel Batista Vitor, do Avante, cassado pelo TRE por fraude à cota de gênero.

A recontagem de votos foi realizada devido à anulação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), dos 23 candidatos que disputaram o pleito municipal na eleição de 2020 pelo Partido Avante, que resultou na cassação do mandato de Joel Batista Vitor, único candidato a vereador eleito pela legenda em Juruti.

O ato de retotalização foi presidido pelo juiz da 105ª Zona Eleitoral de Juruti, Odinandro Garcia, na presença de representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil, candidatos e fiscais dos partidos políticos e coligações.

Joel Batista ainda tentou reverter a cassação por meio de recurso especial. Mas em decisão proferida no último dia 23, a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Luzia Nadja Guimarães Nascimento, manteve a cassação do mandato.

De acordo com denúncia feita pelo PSD representado pelo advogado Márcio Sousa, o Avante para não ter indeferido o DRAP, colocou uma candidata “laranja” para cumprir número obrigatório de candidatos, que é de 70% de homens e 30% de mulheres ou vice-versa. A candidata inserida na chapa na última hora não fez campanha e não obteve nenhum voto.

Fonte: Portal Debate