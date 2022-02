Após recorde de vendas, Volvo anuncia que vai investir R$ 1,5 bilhão no Brasil até 2025

A Volvo anunciou nesta quarta-feira (2) que vai investir R$ 1,5 bilhão em sua operação no Brasil até 2025. O anúncio se deu após a montadora sueca obter um recorde histórico de vendas no país, com 21,8 mil caminhões comercializados em 2021 — alta de 45,7% em comparação ao ano anterior. Boa parte dos recursos injetados pela Volvo irá para pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços.

“Para 2022, também vemos boas perspectivas”, explicou o presidente do grupo para América Latina, Wilson Lirmann. “Mas os desafios da cadeia de produção, tanto em capacidade quanto em aumento de custos, vão exigir atenção ao longo do ano.”

De acordo com dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), 17.890 caminhões vendidos pela Volvo no Brasil são do tipo pesado. Desta forma, a montadora terminou mais uma vez na liderança do segmento, seguida de Mercedes-Benz, Scania e VW.

“O Brasil manteve a posição de segundo maior mercado de caminhões da Volvo no mundo, mesmo numa época de limitações por conta da pandemia e das restrições da cadeia de suprimentos”, disse Lirmann.

Liderança nos carros elétricos

A Volvo também reforçou nesta quarta-feira (2) a liderança entre os carros elétricos no Brasil durante o mês de janeiro. De acordo com a montadora sueca, o XC40 Recharge, que chegou ao Brasil em setembro do ano passado, teve mais de 100 unidades emplacadas.

“Não são apenas números, para a Volvo Car Brasil o sucesso do XC Recharge Pure Electric indica que estamos no caminho certo para um futuro de mobilidade mais sustentável”, afirma o diretor geral de operações e inovação da marca no país, João Oliveira.

A Volvo detém ainda a liderança entre os carros plug-in, com 48,62% de participação no mercado.

Fonte: Olhar Digital