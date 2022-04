Após recuo no inicio do ano, emprego na indústria paraense volta a crescer no Pará

O Estado do Pará experimentou um começo de ano com perda de postos de trabalho no setor da indústria, em contraste com os resultados dos últimos 12 meses, que foram positivos. Esses números fazem com que o Pará seja o líder na geração de novos empregos entre todos os estados que integram a Região Norte. As informações foram divulgadas ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Estudo produzido pelo órgão de pesquisas no Pará mostra que no mês de Janeiro/2022, no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral apresentou saldo negativo de empregos formais. Mesmo assim, no balanço dos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Janeiro/2022), a Indústria paraense apresenta saldo positivo de empregos formais. O estudo foi elaborado pelo Dieese/PA, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



Em Fevereiro/2022 ocorreu saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados na indústria. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, no Setor, 3.774 admissões contra 3.730 desligamentos, com a geração de 44 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Fevereiro/2021), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, porém o resultado foi bem maior que maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade (Fevereiro/2021), 3.997 admissões, contra 3.242 desligamentos, com a geração de 755 postos de trabalhos.



Ainda segundo o Dieese/PA, no mês de Fevereiro/2022, no Setor da Indústria em Geral, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 479 postos de trabalhos, seguido de Rondônia, com a geração de 366 postos de trabalhos; Tocantins, 157; Acre, 65; Roraima, 58 e o Estado do Pará, com a geração de 44 postos de trabalhos.

Também em Fevereiro/2022, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 10.874 admissões contra 9.741 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.133 postos de trabalhos formais.



REGIÃO NORTE

Nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Indústria em Geral no Estado do Pará, apresentou saldo negativo de empregos formais. Foram feitas este ano no setor, 7.018 admissões, contra 7.749 desligamentos, com a perda de 731 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro e Fevereiro/2022), a situação no Setor da Indústria paraense foi inversa, poi houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade (Janeiro e Fevereiro/2021), 7.822 admissões, contra 6.625 desligamentos com a geração de 1.197 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), no Setor da Indústria em Geral, a maioria dos Estados da Região Norte apresentoum saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado de Rondônia, com a geração de 763 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 352 postos de trabalhos; Amazonas, 259; Roraima, 145, e do Estado do Acre, com a geração de 142 postos de trabalhos.



Ainda nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022) foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 20.521 admissões contra 19.655 desligamentos, com a geração de 866 postos de trabalhos.



DOZE MESES

Não obstante os números negativos, o Setor da Indústria em Geral no Estado do Pará tem saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos 12 meses (Março/2021-Fevereiro/2022). Foram feitas no período analisado, no Setor da Indústria em Geral em todo o Pará, 49.662 admissões, contra 42.556 desligamentos, com a geração de 7.106 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Março/2021-Fevereiro/2022), no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 7.510 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará com a geração de 7.106 postos de trabalhos; Tocantins, 1.910; Acre, 661; Roraima, 568; Amapá, 284, e do Estado de Rondônia, com a geração de 143 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com o Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Março/2021-Fevereiro/2022), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 130.598 admissões contra 112.416 desligamentos, gerando um saldo positivo de 18.182 postos de trabalhos.

Imagem: Agência Pará