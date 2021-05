Após Remo ser descartado, atacante paraense está próximo de acerto com o Paysandu

Danrlei, do Independente de Tucuruí, deve jogar no time bicolor

O atacante Danrlei, de 25 anos, está próximo de um acerto com o Paysandu.

“Faltam alguns detalhes a serem acertados”, resumiu.

Atualmente, Danrlei atua no Independente de Tucuruí. Ele estava na mira da dupla Re-Pa. Mas o Leão desistiu e o atacante pode fechar com o Papão.

Natural de Baião (PA), Danrlei é um dos destaques do Galo elétrico em 2021. O atacante marcou quatro gols em sete jogos realizados na temporada. O bom desempenho despertou o interesse das diretorias da dupla Re-Pa. Além do Independente, Danrlei atuou por dois anos no Sport Belém durante a Segunda Divisão do Campeonato Paraense.

O Independente se despediu do Campeonato Paraense na quarta-feira (5) ao perder por 2 a 1 para o Castanhal no jogo de volta das quartas de final. O Japiim ficou com a vaga na semifinal. Danrlei entrou no segundo tempo da partida.

O Paysandu, como de costume, não comenta nenhuma contratação que não for finalizada e divulgada pelas redes sociais do clube.