Após revelar doença no útero, Cantora Simone Mendes é internada

Simone Mendes preocupou os fãs na noite desta sexta-feira (28) ao compartilhar uma foto em que aparece internada em um quarto de hospital. Na foto, a sertaneja aparece segurando a mão do marido Kaká Diniz e com uma pulseira de hospital no braço.

A dupla de Simaria não deu muitos detalhes sobre a internação, mas prometeu explicar tudo o que está acontecendo em breve. “Vou ficar três dias off, meus amores. Está tudo bem comigo. Depois explico”, escreveu em seus stories do Instagram.

No início do mês, a artista contou em um vídeo, publicado em seu canal no Youtube, que foi diagnosticada com adenomiose, uma doença no útero, dois meses após dar à luz a filha Zaya. “Comecei a ficar preocupada. Chegando ao Brasil [ela deu à luz em Miami], procurei meu médico e, a princípio, foi passada uma medicação para que o sangramento parasse. Assim foi feito. E não resolveu”, disse ela.

Simone disse que começou a fazer uma bateria de exames para descobrir o problema. “Fiz um exame mais elaborado. Nele, a gente detectou que eu estava com uma Adenomiose. Tava fazendo com que o sangramento não parasse”, explicou.

Foto: Divulgação/ Instagram