Após revolta da torcida, time do RJ dispensa o goleiro Bruno

A passagem do goleiro Bruno pelo Búzios, time que disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca, mal começou e já terminou. O ex-atleta do Flamengo chegou a ser anunciado como novo contratado da agremiação da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, mas foi dispensado após repercussão negativa entre os torcedores.

Apesar de o clube ter cancelado o negócio, torcedores organizaram uma manifestação marcada para esta sexta-feira (7), às 16h, em frente à sede do clube para rechaçar a aquisição de Bruno. Nos últimos anos, o goleiro vem tendo passagens relâmpago por clubes pequenos ao redor do Brasil.

Em 2019, Bruno foi contratado pelo Poços de Caldas Futebol Clube (MG). Apesar de os torcedores do clube mineiro dizerem que ele teria o apoio das arquibancadas, seu contrato foi rescindido 23 dias depois de sua chegada. Já em julho deste ano, ele foi anunciado pelo Atlético Carioca, que disputa a Série C do Campeonato Carioca, mas ficou menos de um mês no clube.

Bruno Fernandes foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio, crime que aconteceu em 2010. Em 2017, Bruno teve a pena reduzida para 20 anos e nove meses. Já em 2019, o goleiro teve direito a passar para o regime semiaberto domiciliar.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SBT