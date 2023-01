Após saída da Americanas, Mercado Livre deve assumir patrocínio do BBB

Após a saída da Americanas como a principal patrocinadora do BBB, o Mercado Livre deve assumir o cargo para a edição de 2023. O anúncio vem após uma declaração expondo um rombo de R$ 20 bilhões na empresa.

Hoje, a varejista confirmou sua saída do reality após repercussão . Em nota divulgada, a empresa afirmou estar “focada” na gestão da empresa.

“A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A.”

Nesta quarta-feira (10), foi informado pela varejista que o CEO da Americanas iria deixar o cargo, logo após assumir a liderança no início de janeiro. Segundo a imprensa, a saída do empresário se deu após o descobrimento de inconsistências nos lançamentos contábeis da varejista, cotados em aproximadamente R$ 20 bilhões.

A expectativa para a troca de patrocinadores já havia sido levantada, e foi confirmada pelo Mercado Livre em comunicado. “Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de entrar agora também na casa mais vigiada do Brasil. Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, comunicando benefícios e vantagens de todo nosso ecossistema”, disse o diretor de Marketing da empresa, Cesar Hiraoka.

Para patrocinar o programa, a Americanas chegou a gastar R$ 105 milhões. Outros anunciantes, como a Seara e Stone estão previstos para a edição deste ano do Big Brother Brasil.

Fonte: IG/Foto: Fernanda Capelli