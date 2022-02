Após se estabilizar durante uma semana, nível do rio Tapajós sobe 5 cm em 24 horas

O nível do rio Tapajós subiu 5 centímetros nas últimas 24 horas, conforme o boletim de medição diária divulgado na quarta-feira (16), pela Defesa Civil Municipal de Santarém, no oeste do Pará. A régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), registrou nesta manhã, a marca de 5,81 metros. Ontem, nesse mesmo período, assinalava 5,76 metros.

A marca de hoje está acima das marcas registradas nos anos de 2021 e 2014, e abaixo 11 centímetros de 2009. No ano passado, por exemplo, o nível do rio Tapajós marcava 5,76. Já no ano de 2014, a medição apontava 5,76, e em 2009, ano da cheia histórica registrada no município, era de 5,92.

A cota de alerta é de 7,10 metros.

Na semana passada, as águas recuaram e ficaram estáveis praticamente durante sete dias consecutivos. Mas, influenciado pelas chuvas intensas dos últimos dias, o nível do rio voltou a subir.

A Defesa Civil segue monitorando a cheia do Tapajós e, apesar do aumento do nível do rio, é preciso aguardar para ver se terá novo repiquete nos próximos dias, já que há previsões de mais chuvas para a região.

O chamado pepiquete é um fenômeno que acontece em período de cheia dos rios, no qual, em um determinado momento, o rio alcança seu limite máximo, estabiliza . Após isso, chuvas isoladas ocorrem, fazendo com que o nível das águas suba novamente, causando aumento no nível do rio.

