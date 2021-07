Após se filiar ao PSL, Datena revela: “Meu foco é o Senado”

Dias após filiar-se ao Partido Social Liberal (PSL), o apresentador José Luiz Datena revelou ao vivo, na TV, seu interesse em conquistar uma vaga no Senado federal, nas eleições do ano que vem. O jornalista contou suas intenções ao ser questionado por Catia Fonseca, na transição do programa Melhor da Tarde para o Brasil Urgente, se ele seria candidato à Presidência da República.

– Não. Disseram isso, né? Eu me filiei ao partido, ao PSL, e tem projetos aí, do partido. Meu foco continua sendo o Senado. Eu sempre disse para todo mundo que o meu foco é o Senado. Mas o Tancredo dizia que política é destino, né? – explicou Datena.

Em seguida, Datena desconversou sobre seu futuro político.

– Mas meu foco… Eu acho que você querer adiantar qualquer coisa agora é precipitado. Estamos no meio de uma pandemia. Falar de eleição agora é precipitado – pontuou.

Catia disse ao colega de emissora que apoia sua candidatura.

– Sabe o que eu acho? Você sempre defendeu o povo. Por isso eu comecei falando isso. Mas é o que eu acho mesmo. E já estou com o “pacová” lá, na Lua, de gente que fala um monte de coisa e depois não faz. Você, o que promete você cumpre – afirmou Catia.

Datena riu e brincou: “Ministra, calma, ministra”. Mas a apresentadora afastou qualquer possibilidade de aventurar-se na política.

– Não, eu não quero ser nada disso, não. Eu quero continuar aqui mesmo. Não tenho essa vocação – disse Catia.

Fonte: Pleno News