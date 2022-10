Após separação, Arthur Aguiar vai à casa de Maíra Cardi para ficar com a filha

Maíra Cardi e Arthur Aguiar anunciaram o fim do casamento na última quinta-feira (6). Após a separação, a coach continuou morando com a filha Sophia, prestes a completar 4 anos, em uma mansão em São Paulo. Neste sábado (8), o ator foi visitar a menina na casa da ex-mulher e contou que pretende passar o dia com a garota.

O cantor gravou Stories nesta manhã diretamente da brinquedoteca que Maíra Cardi construiu na mansão para a filha. O ator estava brincando com a menina e gravou um vídeo para agradecer aos seguidores pelo apoio que recebeu após comunicar o término.

“Bom dia, passando aqui para desejar um excelente final de semana para vocês e agradecer por todas as mensagens. Vou tentar mostrar algumas coisinhas ao longo do dia, mas vou ficar um pouco off porque quero ficar com ela. Beijo para vocês, fiquem com Deus”, disse Arthur diretamente da casa da ex-mulher.

Quando se separaram pela primeira vez, após Maíra Cardi descobrir uma série de traições do ex-marido, ela se mudou do apartamento onde vivia com o ator para a mansão onde mora atualmente. Naquela época, o artista também frenquentava a casa da empresária para visitar a filha e cuidar da menina.

Maíra não apareceu nos vídeos de Arthur, mas na noite anterior gravou Stories de casa desabafando. A coach reclamou do dia difícil que teve após anunciar a separação e das fofocas e rumores que surgiram envolvendo o nome dela e do ex-marido.

“Como diz o Arthur: ‘Que loucura com doidera’. Hoje foi um dia muito difícil para mim, tive que lidar com todos os problemas, de distantes e variadas caixas, dos mais variados assuntos, das mais variadas perversidades”, disse.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM