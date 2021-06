Após ser chamada de “isentona”, Ivete Sangalo se mostra contra Bolsonaro

Ivete Sangalo, que raramente emite opiniões políticas, vem sendo constantemente cobrada pelos fãs acerca de seu posicionamento. Após receber títulos como “isentona” ou “em cima do muro”, a cantora resolveu se pronunciar na última segunda-feira (21), e a “posição escolhida” foi contra o governo Jair Bolsonaro.

Ivete Sangalo, que raramente emite opiniões políticas, vem sendo constantemente cobrada pelos fãs acerca de seu posicionamento. Após receber títulos como “isentona” ou “em cima do muro”, a cantora resolveu se pronunciar nesta segunda-feira (21), e a “posição escolhida” foi contra o governo Jair Bolsonaro.

– E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora, vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização que são: o uso de máscaras, higienização, vacinas e o que mais necessário for – continuou ela.

A cantora finalizou defendendo a vacinação contra a Covid-19.

– Então, que possamos nos vacinar. Eu sou a favor da vacina para todos.

Ivete recebeu apoio de muitos internautas. Por outro lado, partidários da esquerda não ficaram satisfeitos pelo fato de a cantora não ter se pronunciado de forma mais “acalorada” e não ter mencionado o nome de Jair Bolsonaro. Muitos seguem acusando a artista de omissão.

Até mesmo Felipe Neto criticou a artista, após a mesma ter declarado que “não é sobre partidos, é sobre humanidade”, ao lamentar a marca de 500 mil mortos devido à Covid-19.

Fonte: Pleno News