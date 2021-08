Após ser desconvidada de programa da Globo, modelo reafirma apoio a Bolsonaro: “Não vou deixar de apoiar ele. Eu amo o meu país”

A modelo Andressa Urach, famosa por participar do reality show ‘A Fazenda’, além de outros trabalhos na televisão, comentou acerca de ser desconvidada para participar do programa Lady Night, da Rede Globo.

O caso aconteceu após ele externar sua opinião política favorável ao presidente Jair Bolsonaro, algo que gerou apreensão na equipe do programa. Com receio da moça ‘fazer panfletagem pró-governo’ na atração, ela acabou sendo desconvidada.



Por meio das suas redes sociais, ela lamentou o episódio, e estranhou, visto que conhece a apresentadora Tatá Wenerck. Ela, porém, não abriu mão de mais uma vez demonstrar o seu apoio ao Chefe de Estado.



“Fiquei muito triste em ver essa notícia. Até porque admiro ela (Tatá). Ela não me conhece pessoalmente pra me julgar assim. Não sei se isso é verdade, até porque nem estava sabendo que fui desconvidada. Fico só pensando: onde está a democracia? Eu não falaria sobre opinião política lá, a não ser que me perguntassem”, disse.



